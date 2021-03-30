Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi davetlisi olarak Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi davetlisi olarak Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi davetlisi olarak Fransa'nın başkenti Paris'e gelmişti. Barzani, başkentte bulunan Elysee Sarayı'nda Macron ile bir araya gelmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Le Drian ile bir araya gelen Barzani'nin görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin yollarını ele aldıklarını belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın IKBY ile Bağdat arasındaki ilişkileri, bölgedeki gelişmeleri ve Irak'ta yapılması planlanan seçimleri görüştüğü, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin görevi ve IKBY'deki oluşumlarla göçmenlerin durumunun ele aldığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'in bölgede yeniden aktif olmasını engellemek için işbirliğinin gerektiğini vurgulayan Le Drian, Irak ve bölgede istikrarın sağlanması ülkesinin desteğinin devam edeceğini vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı