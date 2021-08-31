Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan "Taliban'a baskıyı sürdürmeliyiz" açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a baskıyı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a baskıyı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeyi bu kadar hızla terk etmek zorunda kalmasının Batı'ya, ABD'ye büyük bir darbe olduğu, bunun Afganistan'daki durumu iyi kavrayamamaktan kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın, ülkenin kontrolünü 15 günde ele geçirmesini "sürpriz" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı, Taliban'ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesi konusunda Türkiye ve Katar ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin ticari uçuşları kullanabilmesi için bir an önce havalimanının güvenliğini sağlayacak bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Le Drian, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin havalimanının güvenliğinin sağlanması konusundaki kararı uygulanmalı. Katar ve Türklerle, havalimanının işletmesi konusunda müzakereler sürüyor. Havalimanına erişimin güvenli olmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Le Diran, ülkesinin Taliban'a baskıyı sürdürmesi gerektiğini ancak Taliban ile müzakere yürütmediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru