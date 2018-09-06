Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Libya Diplomasisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Le Drian'ın Guterres ve Salame ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Jean-Yves Le Drian, on gün süren çatışmaların ardından özel temsilcinin (Gassan Selame) ara buluculuğu ile dün sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Le Drian'ın muhataplarına Fransa'nın BM'nin ara buluculuğunu desteklediğini söylediği kaydedildi.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta ateşkes anlaşması imzalandığını duyurmuştu.