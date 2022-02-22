Avrupa Birliği oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Güncel