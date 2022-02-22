Avrupa Birliği oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu - Haberler
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Avrupa Birliği oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Avrupa Birliği oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Fransa, Jean, Politika, Güncel, Haberler

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