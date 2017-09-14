Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in ortak basın toplantısı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in açıklamaları ANKARA - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in ortak basın toplantısı
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in açıklamaları ANKARA - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.