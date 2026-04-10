Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki her türlü işgalden vazgeçmesini istedi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki her türlü işgalden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Barrot, Fransız La Croix gazetesine ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'in Lübnan'da 250'den fazla kişiyi öldürdüğü saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Barrot, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkesi de kırılgan hale getiren bu saldırıların tahammül edilemez olduğunu vurguladı.

Barrot, geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini, Lübnan'ın, İsrail hükümetinin ateşkes nedeniyle duyduğu rahatsızlığın günah keçisi olmaması gerektiğini kaydetti.

"Lübnan'ın sistematik olarak yıkımı, Hizbullah'ın yıkımını sağlamayacak, aksine onu güçlendirecek." diyen Barrot, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ikinci bir cephesi olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Barrot, "İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı çerçevesinde kendisini savunmaya hakkı var." değerlendirmesinde bulunarak, İsrail'in sivil altyapılara yönelik yeni saldırılardan kaçınması, Lübnan'ın güneyindeki her türlü işgalden vazgeçmesi ve Lübnan makamlarının müzakere için uzattığı eli tutması gerektiğini belirtti.

"Kimse bu savaştan güçlenmiş olarak çıkmadı"

Barrot, "8 Nisan'da varılan ateşkes geçici ve hassas." diyerek, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için yapılacak çok şeyin olduğuna işaret etti.

İran'ın bölgede barış içinde var olabilmesi için ülke yönetiminin tutumunu tamamen değiştirmesi gerektiğini savunan Barrot, ateşkesin kalıcı olması için diplomasiyi çözüm olarak gösterdi.

Barrot, "Kimse bu savaştan güçlenmiş olarak çıkmadı. İran halkı, Yakın ve Orta Doğu'nun sivil halkları savaşın kaybedenleri." yorumunu yaptı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA