Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.
16.09.2019 22:07
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudanlı mevkidaşı Esma Muhammed Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA