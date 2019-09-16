Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü

16.09.2019 22:07

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudanlı mevkidaşı Esma Muhammed Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA