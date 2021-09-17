Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti - Haberler
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Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti

Fransa, Avustralya'nın denizaltı alımında ABD ve İngiltere tarafından devre dışı bırakılmasının ardından, Washington'da düzenlenecek ABD-Fransa dostluk galasını iptal etme kararı aldı.

Fransa, Avustralya'nın denizaltı alımında ABD ve İngiltere tarafından devre dışı bırakılmasının ardından, Washington'da düzenlenecek ABD-Fransa dostluk galasını iptal etme kararı aldı.

Fransa'nın Washington Büyükelçiliği, cuma akşamı Büyükelçi Philippe Etienne'in rezidansında düzenlenecek ABD-Fransa dostluk galasının iptal edildiğini duyurdu.

Gala, ABD'nin bağımsızlık savaşında Fransa deniz kuvvetlerinin yardımıyla İngiltere'ye karşı kazandığı Chesapeake Mu haberebesi'nin 240. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenleniyordu.

Chesapeake Muharebesi'nin 240. yıl dönümüyle ilgili diğer etkinliklerin ise yapılacağı bildirildi.

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya'nın 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalktı.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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