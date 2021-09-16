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Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Mali'deki Fransız Barkhane güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyük Sahra'daki terör örgütü Deaş'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Mali'deki Fransız Barkhane güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Sahra'daki terör örgütü DEAŞ'ın lideri Adnan Abu Walid al-Sahrawi'nin Fransız güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Macron "Bu, Sahel'deki terörist gruplara karşı mücadelemizde büyük bir başarıdır" ifadelerini kullanarak bunun Sahel'de Fransa için Barkhane operasyonlarında ölen ve yaralanan Fransız askerlerini ve ailelerini hatırlattığını belirtti. Macron, "Afrikalı, Avrupalı ve Amerikalı ortaklarımızla bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Sahrawi'nin, çoğunlukla Mali, Nijer, Çad ve Burkina Faso'da teröristlerle mücadele eden Fransız Barkhane güçlerince öldürüldüğünü kaydetti. - PARİS

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Haber: Fransa, DEAŞ'ın Büyük Sahra'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Haberler
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