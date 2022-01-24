Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi - Haberler
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Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa, vatandaşlarına Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'ya gerekli olmayan seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Fransa, vatandaşlarına Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'ya gerekli olmayan seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus birliklerin, Ukrayna sınırlarında yoğunlaşmasıyla yaşanan gerginlik" nedeniyle daha fazla dikkatli olunması gerektiği, Ukrayna'nın kuzey ve doğusundaki sınır bölgelere seyahat edilmemesi önerildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarına mümkün olduğu kadar Ukrayna'ya zorunlu veya acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi tavsiye edildiği aktarıldı.

Fransa'nın Kiev Büyükelçiliğindeki personeli ve ailelerine Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmamaları isteğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi

Fransa'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesi

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Ukrayna, Fransa, Rusya, Rus, Güncel, Haber

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