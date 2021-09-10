Fransa'dan Türk doktora kongre daveti
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Fransa'dan Türk doktora kongre daveti

Fransa'dan Türk doktora kongre daveti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, eylül ayının son haftası Avrupa Fasiyal (Yüz) Plastik Cerrahi Derneği tarafından Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek kongreden davet aldığını ve katılmak için gün saydığını söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, eylül ayının son haftası Avrupa Fasiyal (Yüz) Plastik Cerrahi Derneği tarafından Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek kongreden davet aldığını ve katılmak için gün saydığını söyledi.

'Koruyucu burun estetiği' olarak da bilinen Preservation Rinoplasti'yi Türkiye'de ilk uygulayanlardan biri olan Op. Dr. Aydoğdu, etkinliğin dünyanın en saygın kongrelerinden biri sayıldığını aktardı. Op. Dr. Aydoğdu, "Preservation Rhinoplasty ile ilgili deneyimlerimizi Avrupalı meslektaşlarımızla paylaşacağız. Böylesi önemli bir organizasyondan davet almak benim için bir onurdur" diye konuştu.

KONGREDE İKİ SUNUM YAPACAĞIM

Uluslararası alanda isim yapmış meslektaşlarıyla bir araya geleceğini belirten Op. Dr. Aydoğdu, "Kongrede bir Türk hekim olarak iki sunum yapacağız. Bu hem benim hem ülkem için güzel bir deneyim ve paylaşım olacak" dedi.

Sağlık sektöründe Türkiye'nin başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde ileri düzeyde olduğuna değinen Op. Dr. Aydoğdu, etkinliğe Türkiye'den dört plastik cerrahın konuşmacı olarak davet edildiğini dile getirdi.


Fransa'dan Türk doktora kongre daveti
Fransa'dan Türk doktora kongre daveti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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