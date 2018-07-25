Fransız Komutan, PKK'ya Destek Verdiklerini Açık Açık Söyledi

Fransa, Suriye'deki en yetkili temsilcisinin ağzından terör örgütü PKK'yı desteklediğini itiraf etti. DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya eğitim verdiklerini kabul etti.

SORUMLU KOMUTAN İTİRAF ETTİ

Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye PKK'sı PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye verdikleri desteği itiraf etti.

ÖNCELİKLİ HEDEF TOPRAKLARIN TAMAMEN ALINMASI

Video konferansla Pentagon'a bağlanan Fransız general Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

NE TÜR EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Bir Türk muhabirin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne ne tür eğitimler veriyorsunuz?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi: "Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir" (Kaynak:Yeni Şafak)