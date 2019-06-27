Fransa'dan Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte dörtlü konferans önerisi
Fransa, Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte Paris’te dörtlü bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor.Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, üç ülkenin liderleri ile birlikte geçen yıl İstanbul’da katıldığı dörtlü zirvenin tekrarlanması için girişim başlattığı öğrenildi.
Fransa, Suriye konusunda Türkiye, Rusya, Almanya ile birlikte Paris'te dörtlü bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla geçen yıl İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvenin tekrarlanması için girişim başlattığı öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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