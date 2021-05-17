Fransa'dan Sudan'a 1.5 milyar dolarlık kredi
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Fransa'dan Sudan'a 1.5 milyar dolarlık kredi

Fransa'dan Sudan'a 1.5 milyar dolarlık kredi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fransa, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borcunu ödeyebilmesi için Sudan hükümetine 1.5 milyar dolarlık kredi sağlama kararı aldı.

Fransa, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borcunu ödeyebilmesi için Sudan hükümetine 1.5 milyar dolarlık kredi sağlama kararı aldı.

Fransa hükümeti, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a maddi destek sağlama kararı aldı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, konuya ilişkin açıklamasında Sudan'da 1.5 milyar dolarlık kredi sağlama kararı aldıklarını açıkladı. Le Maire, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde Sudan'a kredi sağlanacağını doğrulayan açıklamayı yapacak" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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