Fransa'dan skandal karar: 6 cami ve 10 dernek kapatılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'dan skandal karar: 6 cami ve 10 dernek kapatılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fransa'dan skandal karar: 6 cami ve 10 dernek kapatılacak

Fransa, "radikalleşme" iddiasıyla 6 caminin kapatılması ve 10 derneğin feshedilmesine yönelik işlemleri başlattı.

Fransa, "radikalleşme" iddiasıyla 6 caminin kapatılması ve 10 derneğin feshedilmesine yönelik işlemleri başlattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Kasım 2020'den bu yana "radikalleştiği" iddiasıyla listelenen 89 caminin 3'te 1'inin denetlendiğini açıkladı. Bakan Darmanin, Darthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d'Or, Rhone ve Gard illerinde 6 caminin kapatılması için işlemlerin başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanına göre "ayrılıkçılığa" karşı mücadelede 2017'den bu yana polis tarafından 24 bin denetleme yapıldı ve "aşırıcıların" bulunduğu 650 'yer' kapatıldı. İki imamın sınır dışı edildiğini öne süren Darmanin, 2023'ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisi gelemeyeceğini sözlerine ekledi.

10 dernek feshedilecek

4'ü ekimde olmak üzere toplam 10 derneğin feshedileceğini de duyuran Darmanin, "Bunlar arasında Selefi bir dernek, Rhöne bölgesinde sözde İslamofobi'ye karşı mücadele eden bir kurum ve sözde insani yardım yapan bir yapı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Ayrılıkçı" olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğunu söyleyen Darmanin, Bakanlar Kurulu'ndan 2 derneğin feshedilmesini talep edeceğini açıkladı.

10 okul kapatıldı

Kendi tesislerinde Kur'an eğitimi veren okulların hala sorun teşkil ettiğini söyleyen Darmanin, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çok kapsamlı denetimlere tabi tutulduğunu ve bir yıl içinde bu okullardan 10'unun kapatıldığını aktardı.

Fransa'da ağustosta yürürlüğe giren "ayrılıkçı" yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor. Yasa Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mehmet Topal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransa'dan skandal karar: 6 cami ve 10 dernek kapatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:09:27. #1.17#