Fransa Cumhurbaşkanı Sözde Ermeni Soykırımını Anma Gününü Kutlayacak

Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin senelik yemek davetine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, takvime sözde "Ermeni soykırımını anma günü"nü ekleyeceğini açıkladı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te bir otelde gerçekleşen 500 kişilik davette Ermeni lobisinin bilinen isimleri ile bir araya geldi. Seçim kampanyasında vaat ettiği gibi milli takvime sözde Ermeni soykırımını anma günü ekleyeceğini söyleyen Macron, Ermeni lobisinin taleplerini dinledi.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAM"

Türkiye'ye yönelik "azınlıkları tehdit etme" suçlaması talebinde bulunan Ermeni lobicilere Macron, ret cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iletişime önem verdiğini dile getiren Macron talebi reddetti.

"DAĞLIK KARABAĞ'A GELİP EŞLİK ETMEM"

Ermeni lobisi temsilcilerinin bir diğer talebi de Ermeni siyasiler eşliğinde Macron'un Dağlık Karabağ ziyareti gerçekleştirmesi oldu. Bu talebi de reddeden Macron, "Sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama bunu da yapamam. Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki arabulucu rolünü kaybederim. Bu sorunu çözdüğümüzde gelmek isterim" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, İl Başkanı Valerie Pecresse, Ermeni asıllı birçok Fransız siyasetçi ve Garo Paylan, Georges Kepenekian, Ara Toranian ve Mourad Papazian gibi Ermeni lobisinin bilinen isimleri de davette yer aldı.