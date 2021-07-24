Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü
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Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü

Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

- Fransa'dan gelen hayırseverler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aileleri evlerinde ziyaret ettiler.

- Fransa'dan gelen hayırseverler, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aileleri evlerinde ziyaret ettiler.

Fransa'dan Kurban bayramı vesileyle Şemdinli'ye gelen ve aralarında gençlerinde bulunduğu hayırseverler, ilçedeki aileleri evlerinde ziyaret ederek gönül köprüsü kurdular. TÜGVA İlçe Temsilcisi Yaser Özerin düzenlediği kahvaltı bir arya gelen hayırsever Şemdinli ile Fransa arasındaki gönül köprüsünü kurdular. TGVA İlçe Temsilcisi Yaser Özer'in de katıldığı kahvaltıda Özer, "Bugün Fransa'dan gelen gönüldaşlarımızı ağırladık. Kahvaltı sonrası ilçede ki bazı aileleri ziyaret ettik. Ardından bölgemizin inanç merkezlerinden biri olan Seyyid Taha k.s türbesini ziyaret ettik. Başta Fransa'dan buraya kadar gelen hayırseverlerimize ve bu proje de emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fransa'dan gelen hayırseverlere, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar eşlik etti. Daha sonra ilçenin tarihi ve yeni yapılan çalışmaları gezerek Başkan Saklı'dan bilgi aldılar.

(Metin Tek/İHA)

Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü
Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü
Fransa'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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