Fransa'dan Sahel ülkelerine "askeri operasyonlarda insani hukuka riayet" çağrısı
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Fransa'dan Sahel ülkelerine "askeri operasyonlarda insani hukuka riayet" çağrısı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Sahel ülkelerini Barkhane Operasyonu çerçevesinde yapılan askeri operasyonlarda insani hukuka riayet etmeye çağırdı.

Fransa'dan Sahel ülkelerine
19.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:50

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Sahel ülkelerini Barkhane Operasyonu çerçevesinde yapılan askeri operasyonlarda insani hukuka riayet etmeye çağırdı.

Parly, Senato'da Barkhane Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda iyi bir yolda olduklarını ancak zafer için erken olduğunu ifade eden Parly, "Sahel ülkelerinin liderlerinin konunun tam farkında olduklarına inanıyorum. Liderler, her seferinde suç işlendiğinde toplum ile devlet arasında açılan mesafenin farkında oluyorlar." ifadesini kullandı.

Parly, Barkhane Operasyonu kapsamında yürütülen askeri operasyonlarda insani hukukun ihlal edilmeye devam edilmesi halinde uluslarası toplumun bölgedeki terörle mücadeleye desteğinin sona erebileceği uyarısında bulundu.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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