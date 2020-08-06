Fransa'dan Lübnan'a destek için "uluslararası konferans" girişimi
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Fransa'dan Lübnan'a destek için "uluslararası konferans" girişimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkesinin Lübnan'a destek için ilerleyen günlerde uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladığını söyledi.

Fransa'dan Lübnan'a destek için
06.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:29

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkesinin Lübnan'a destek için ilerleyen günlerde uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladığını söyledi.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği resmi konutunda basın toplantısı düzenleyen Macron, "Fransa, ilerleyen günlerde Lübnan'a destek için ABD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile uluslararası bir konferans düzenleyecek." dedi.

Lübnanlı yöneticilerle görüşmelerinde açık bir dil kullandığını, onlardan da sorularına şeffaf cevaplar beklediğini belirten Macron, "Eylül aynın başında Lübnan'a geri döneceğim. Bu büyük sıçramanın yapılabileceği kanaatindeyim." diye konuştu.

Macron "büyük sıçrama" ifadesine açıklık getirmedi.

Macron'dan "yeni siyasi düzen inşası" çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris'te 2018'de düzenlenen Lübnan'a destek konferansı CEDRE'de vadedilen yardımların, elektrik, su ve kurumlarda yapılacak reformlar ile yolsuzlukla mücadelenin gerçekleştirilmesini beklediğini kaydeden Macron, Lübnan'da yeni bir siyasi düzenin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, "Fransa, halkının güvenini kaybetmiş bir otoriteye açık çek vermeyecek. Hükümetin ya da cumhurbaşkanının yerine geçemem ancak bu kişilerin üzerinde büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyebilirim. O da yeni bir Lübnan sözleşmesi oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, ilerleyen saatlerde Fransa'dan Lübnan'a, soruşturmada ve patlamada kaybolan kişileri aramada yardımcı olacak acil durum ekiplerini taşıyan uçakların geleceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah Beyrut'a gelmişti.

Paris'te iki yıl önce düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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