Fransa'dan Kaşıkçı Açıklaması: Birçok Yaptırım Uygulayacağız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." ifadesini kullandı.

"CİNAYETİN SORUMLULARININ ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

"BİRÇOK YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.