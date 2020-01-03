Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına uyarı

03.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:39

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.



ABD'nin düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede tansiyonun yükselmesiyle, İran'da elçilikleri bulunan ülkeler vatandaşlarına uyarılarda bulunuyor. Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'da bulunan vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "General Süleymani'nin ölümünün ardından 3 günlük yas ilan edildi. Bu nedenle Fransız vatandaşlarına, kalabalık alanlardan uzak durmaları, ihtiyatlı davranmaları ve kamusal alanlarda fotoğraf çekinmekten uzak durmaları uyarısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA