Fransa'dan Irak'a Yeniden İmar İçin 430 Milyon Avroluk Kredi

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Fransa'nın Irak'a terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 430 milyon avro kredi tahsis ettiğini belirtti.

Halbusi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı, Bağdat'ta temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile mecliste bir araya geldi.

Fransa'nın sığınmacılar konusunda Irak'a verdiği desteklerden bahseden Halbusi, Paris yönetiminin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için 430 milyon avroluk kredi verdiğini ifade etti.

Musul Üniversitesi'nin yeniden hizmete açılması ve onarılması konusunda Fransa'nın katkılarına değinen Halbusi, Fransa'nın kentlerin restorasyon tecrübesinden Irak olarak yararlanmak istediklerini, yatırımların kapılarını açarak ikili ilişkilerin de güçlenmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da ülkesinin Irak'a özellikle güvenlik ve yeniden imar gibi önemli alanlarda yardımlar sunmak istediğini ifade etti.

Fransız Bakan, Bağdat'taki resmi ziyaret çerçevesinde ilk önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA