Fransa'dan İngiltere'ye kaçak göçmen taşıyan imam hakim karşısında

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden kaçak göçmen taşınmasına Rouen kentindeki camide imamlık yapan bir kişinin aracılık yaptığı ortaya çıktı.

Fransa'dan siyasi mülteci statüsü alan ve Rouen kentindeki bir camide imamlık yapan 39 yaşındaki İranlı ile aynı camiye ibadet için gelen 29 yaşındaki suç ortağı, "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla Boulogne Mahkemesi'nde pazartesi gününden itibaren yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle