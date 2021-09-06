Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

Fransa, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.

Fransa, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), 5 Eylül Pazar günü Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesinin kınanması çağrısına katıldığı belirtildi.

ECOWAS'ın anayasal düzene geri dönülmesi ve alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yinelenen açıklamada, "Fransa, Afrikalı ve uluslararası müttefikleriyle yakın temas içerisindedir." ifadesi kullanıldı.

Daha önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Birliği ve ECOWAS Gine'deki darbeyi kınamıştı.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru