Fransa'dan getirilen yolcular Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirildi
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Fransa'dan getirilen yolcular Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen 317 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 03:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:27
Fransa'dan getirilen yolcular Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen 317 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bartın'a getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 3'ü bebek 317 yolcu, polis ve jandarma ekiplerinin eşliğinde 17 otobüsle karantina için dezenfekte edilen Tuzcular köyü mevkisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İbrahim Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Bartın Valiliğince, "Vatanınıza ve Bartın'ımıza Hoşgeldiniz" yazılı dev pankartın asıldığı yurda yerleştirilen yolcuların duygulu anlar yaşadıkları görüldü.

Sağlık ekiplerince eşyaları dezenfekte edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Fransa'dan getirilen yolcular Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: AA

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