Fransa'dan getirilen vatandaşlar İzmit'teki yurtlara yerleştirildi
Fransa'dan getirilen vatandaşlar İzmit'teki yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fransa'dan özel uçuş ile Türkiye'ye getirilen 286 kişi İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alındı.
24.04.2020 02:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:00
Fransa'dan getirilen vatandaşlar İzmit'teki yurtlara yerleştirildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fransa'dan özel uçuş ile Türkiye'ye getirilen 286 kişi İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantinaya alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa'da bulunan 286 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde özel uçuş ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sağlık taramalarının ardından 286 kişi, belirlenen 12 otobüsle İzmit'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurdun önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, karantinaya alınacak 286 kişiyi koruyucu kıyafetler giyen görevliler karşıladı. Yurda yerleştirilen kişiler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Kaynak: DHA