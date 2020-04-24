Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Fransa'da mahsur kalan 179 Türk vatandaşı yurda getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya altına alındı.
24.04.2020 06:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:12
Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurda giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından Fransa'da mahsur kalan 179 Türk vatandaşı yurda getirilerek Afyonkarahisar'da karantinaya altına alındı.
Kaynak: DHA