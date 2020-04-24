Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı karantina yurduna yerleştirildi Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı karantina yurduna yerleştirildi Fransa'dan dönen 161 kişi, Yalova'da boşaltılan öğrenci Termal KYK yurdunda korona virüs tedbirleri kapsamlarında karantina altına alındı.

Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı karantina yurduna yerleştirildi

YALOVA - Fransa'dan dönen 161 kişi, Yalova'da boşaltılan öğrenci Termal KYK yurdunda korona virüs tedbirleri kapsamlarında karantina altına alındı.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşların ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Yalova'ya getirilen 161 kişi, 14 gün önce boşaltılarak karantina yurdu yapılan Termal KYK yurduna getirildi. Otobüslerle Yalova'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerken, tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Sosyolog ve psikolog hizmeti de sunulacak. Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. Ayrıca polis ekipleri yurt etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA