Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
18.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:38
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA