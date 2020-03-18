Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti. Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı. Kaynak: AA