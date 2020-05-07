Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı
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Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı

Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı
07.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:38

Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı Vatandaşlar 11 otobüs ile 38 farklı şehre uğurlandı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirilen 181 Türk vatandaşı gözetim...

Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı

Vatandaşlar 11 otobüs ile 38 farklı şehre uğurlandı

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirilen 181 Türk vatandaşı gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Vatandaşların 38 farklı şehre gitmelerini için 11 otobüs ile sağlanacağını söyleyen Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "14 gün önce Fransa'dan ülkemize getirilen 181 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süresi sona erdi. Bu süreç onlar için şuan itibari ile sonlanmış bulunuyor. Umarın sağ salim memleketlerine giderler ve sevdiklerine kavuşurlar. Bizler 14 gün boyunca tüm arkadaşlarımız ile birlikte misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etmeye çalıştık. Toplam 181 vatandaşımızın karantina süreci sona erdi ve 11 otobüs ile 38 farklı şehre buradan uğurlayacağız" dedi.

Görevlilere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Her şey mükemmeldi, herkese çok teşekkür ederiz Allah razı olsun" dediler.

Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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