Fransa'dan gelen 144 kişi, Kırıkakle'de öğrenci yurduna yeleştirildi FRANSA'dan Kırıkkale'ye gelen biri bebek 144 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

FRANSA'dan Kırıkkale'ye gelen biri bebek 144 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

Kaynak: DHA