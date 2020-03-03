Fransa'dan geldiği Milas'ta, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Fransa'dan geldiği Milas'ta, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Bodrum Havalimanı'na gelen Türk vatandaşı İrfan D., yüksek ateş tespit edilince koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

03.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:08
Fransa'dan geldiği Milas'ta, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

Bodrum Havalimanı'na gelen Türk vatandaşı İrfan D., yüksek ateş tespit edilince koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. 

Türk vatandaşı olan ve Fransa'da yaşadığı öğrenilen İrfan D.'de, dün gece uçakla geldiği Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'nda yapılan sağlık kontrolünde, yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine İrfan D., koronavirüs şüphesiyle sağlık ekiplerince özel önlemlerle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İrfan D., özel bölümde gözlem altına alınırken, hastanenin acil servisinde de önlem alındı. 


Kaynak: DHA

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