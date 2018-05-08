Fransa'dan Esad'a Kimyasal Uyarı: Olursa Yine Vururuz
Suriye'de Beşar Esad'ın kimyasal silah kullanması durumunda Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Esad'a bağlı birlikleri yeniden hedef alacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklamasından önce konuşan Parly, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.
'EĞER OLURSA SALDIRI YAPABİLİRİZ'
Parley "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.
ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı.