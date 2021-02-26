Fransa'dan Ermenistan'da taraflara diyalog çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan'daki darbe girişiminin ardından "demokrasinin korunması" için taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Le Drian, Paris'te Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını ifade eden Le Drian, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Fransa, (Ermenistan) Cumhurbaşkanı ve başbakanının meşruiyetine dayanarak, zor zamanlardan geçen ülkede daha barışçıl bir duruma yol açmak için diyaloğun oluşmasını istiyor. Ermeni demokrasisinin unsurları korunmalı." ifadesini kullandı.

Le Drian, Ermenistan'da şiddet riskinden endişe ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Derin demokratik güce sahip bu ülkenin istikrarına ve Ermeni demokrasisine çok bağlıyız." yorumunu yaptı.

Ermenistan'da, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Paşinyan da, ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan