Fransa'dan 'dünyada ilk' çevreci yasa: Satılmayan ürünlerin imhası yasaklanıyor

Fransa'da kıyafet, elektronik eşya, hijyen ve bakım malzemeleri gibi gıda dışındaki ürünlerin imha edilmesi iki ila 4 yıl içinde tamamen yasaklanacak.

Amazon şirketi geçen noelde, satılmayan milyonlarca yeni ürününü imha etmişti. Bunun ardından Fransa'da ekolojiden sorumlu politikacı Brune Poirson, bu tarz israflarn önüne geçmek için bir yasa hazırlayacaklarını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle