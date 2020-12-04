Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı
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Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı

04.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:43

Gelen son dakika haberlerine göre - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki eski ordu hastanesi olan Val-de-Grace Hastanesi'nde dijital teknoloji ve sağlığı birleştiren bir araştırma kampüsünün kurulacağını duyurdu.

- Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki eski ordu hastanesi olan Val-de-Grace Hastanesi'nde dijital teknoloji ve sağlığı birleştiren bir araştırma kampüsünün kurulacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te bulunan Necker Hastanesi'ndeki Imagine Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Macron, Paris'teki Val-de-Grace Hastanesi'nde "Paris Sağlık Kampüsü" adlı dijital sağlık kampüsünün kurulacağını duyurdu. Bu kapsamda kampüste dijital teknolojileri ve sağlığı birleştiren araştırmalar gerçekleştirilecek. Proje ile dijital sağlıkta araştırmalara ve yeniliklere fırsat verilmesi hedefleniyor.

Macron, "Proje, dijital teknolojinin sağlığa katkısının kullanılmasını mümkün kılmak için eğitimi, araştırmayı ve kliniği birleştiriyor. Bu bir devrimdir, 10 yıl sonraki Fransa'yı hazırlıyoruz. Fransa, dijital sağlıkta lider olmak için her şeye sahiptir" diye konuştu.

5 yıllık bir süre içinde tamamlanması planlanan proje geniş çaplı sağlık verilerinin toplamasını, kullanılmasını ve yorumlanmasını kapsayacak. Araştırma merkezi için planlanan bütçenin 400 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi.

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda potansiyel bir salgının başlamasına hazır olmak için Fransa'nın bulaşıcı ve yeni ortaya çıkan hastalıklar üzerine yeni bir ulusal araştırma ajansı kurulacağı duyuruldu. Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ajansın amacının "hastalıkların ortaya çıktığı koşullar ve tedavi sürecinin araştırılması" olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı
Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı
Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı
Son dakika haberleri... - Fransa'dan dijital sağlık kampüsü atılımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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