Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransız hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Fransız hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ile Le Drian arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanların, görüşmede Libya, Suriye ve Orta Doğu'da barış sürecini ele aldıkları ifade edilerek, Libya'da siyasi, güvenlik ve seçim geçiş takvimine uyulmasını sağlamak ve ateşkesi gerçeğe dönüştürmek için her şeyin yapılması gerektiği kaydedildi.

İki bakanın, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında NATO bünyesindeki iş birliği, Avrupa Birliği (AB)-NATO ilişkileri ile ittifakı destekleyecek değer ve ilkeleri de görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ayrıca, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum ve ikili ilişkilerin de ele alındığı ifade edilerek, bakanların, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağın önemine değindikleri ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesinin (JETCO) bir sonraki toplantısını sonbaharda düzenlemek istediklerini dile getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:15:07. #1.16#

title