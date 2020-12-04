Fransa'dan Brexit ticaret anlaşmasına veto sinyali
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Fransa'dan Brexit ticaret anlaşmasına veto sinyali

04.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:19
Fransa'dan Brexit ticaret anlaşmasına veto sinyali

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık, arasında devam eden Brexit Ticaret Anlaşmaları kapsamında açıklama yapan Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, iyi bir anlaşmaya varılamaması durumunda veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık, arasında devam eden Brexit Ticaret Anlaşmaları kapsamında açıklama yapan Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, iyi bir anlaşmaya varılamaması durumunda veto haklarını kullanacaklarını söyledi.

Birleşik Krallık'ın kördüğüme dönen Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Fransa'dan da Brexit ticaret görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune, ticaret görüşmelerinde anlaşamama durumu olduğunu ifade ederek, "İyi bir anlaşma yapılamazsa veto ederiz" dedi. Ticaret anlaşması taslağının özellikle balıkçılık açısından belirli gereksinimlerinin karşılaması gerektiğini ifade eden Beaune, "Balıkçılarımıza, üreticilerimize kötü şartlarda anlaşma yapmayacağımızı söylemek istiyorum. Eğer iyi bir anlaşma sağlanamazsa, veto ederiz. Her ülke veto hakkına sahip, bu mümkün. Eğer bir taslak oluşturulursa kendi değerlendirmemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ticaret müzakerelerin son aşamasına varan Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği üyeleri arasında yapılan Londra'daki görüşmeler Pazartesi gününden beri devam ediyor. İki taraf uzun süredir üç noktada ilerlemek için müzakereler gerçekleştiriyor. Avrupalı balıkçıların İngiliz sularına erişimi, rekabet açısından Londra'da talep edilen garantiler ve gelecekteki anlaşmada anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği masada tartışılıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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