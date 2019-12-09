Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı
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Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı

Fransa, 11 Aralıkta Lübnan'da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak.

09.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:26
Fransa'dan Beyrut'a hükümet kurma çağrısı

, 11 Aralıkta 'da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak. Fransa Dışişleri Bakanlığı, konferansın amacının 'un ekonomik sorunları çözebilecek bir kurmasını sağlamak olduğunu söyledi.


Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll gerçekleşecek olan konferans hakkında, "Bu toplantı etkili ve güvenilir bir hükümet kurmak için uluslararası toplumu etkinleştirmeli. Kötü durumda olan ekonomiyi yeniden şekillendirmek için gerekli kararları alabilecek bir hükümet oluşturulması Lübnan halkının özlemini duyduğu hükümete kavuşmasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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