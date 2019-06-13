Fransa'dan Avrupa ülkelerine Sahel için çağrı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Sahel bölgesinde terör örgütleriyle mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa ülkelerinden özel kuvvetlerini göndermesini istedi.

Parly, Fransa'nın güneybatısındaki Pau kentinde yaptığı açıklamada, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da istikrarın sağlanamaması durumunda bu ülkelerde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa'ya giden yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı.

Bu nedenle Sahel bölgesinde terör örgütleriye mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa'daki diğer ülkelerden özel kuvvetlerini göndermesini talep eden Parly, bunu bizzat Avrupalı ortaklarına teklif ettiğini ve olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Parly, "Bu projenin başarılı olacağını umuyorum ve Avrupa'nın, vatandaşlarının güvenlik endişesine nasıl cevap verdiğini güzel şekilde gösterecek." dedi.

Terörün sadece Fransa değil, Avrupa ülkeleri için de bir tehdit oluşturduğunu belirten Parly, bu yüzden Avrupalıların teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sahel bölgesi

Fransa'nın, Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli harekatın ardından 2014'te "Barkhane" operasyonu başlatılmış, 2013'ten bu yana 20'den fazla Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti. Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası toplum tarafından destek veriliyor.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların yer alması, çatışmaların önemli nedenlerinden biri görülüyor.

Kaynak: AA