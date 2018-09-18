Fransa'dan Akdeniz'de Kaybolan Rus Uçağı Açıklaması

Fransa Savunma Bakanlığı, dün gece radardan kaybolan Rus uçağının Fransız Auvergne fırkateyninden açılan ateşin hedefi olduğu iddialarını yalanladı.

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger, iddialarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa'nın olayda herhangi bir müdahalesi bulunmadığını" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının dün gece Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 askeri taşıyan uçakla temasın Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde kesildiği belirtilmiş, uçağın, İsrail'e ait 4 F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürülmüştü.