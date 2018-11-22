Fransa'dan 18 Suudi'ye Kaşıkçı Yaptırımı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olduğu belirlenen 18 Suudi'ye yaptırım uygulanacağını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Fransa'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olan 18 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bakanlık, uygulanacak yaptırımlar arasında seyahat yasağının da olduğunu belirterek, "Kaşıkçı cinayeti basın özgürlüğüne ve temel haklara karşı işlenen ağır bir suçtur" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Fransa'nın Suudi Arabistan hükümetinden detaylı, şeffaf ve kapsamlı bir cevap beklediği de vurgulandı.

(İHA)