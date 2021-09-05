Fransa'daki Superpole yarışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na bir sıra ceza
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Fransa'daki Superpole yarışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na bir sıra ceza

Fransa'daki Superpole yarışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na bir sıra ceza
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında gerçekleştirilen Superpole yarışının son turunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında gerçekleştirilen Superpole yarışının son turunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir sıra ceza aldı.

Dünya Superbike Komiserler Kurulunun Superpole yarışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yarışı ilk sırada tamamlayan milli sporcuya son turda pistin çizgisini çok küçük bir farkla da olsa aştığı gerekçesiyle bir sıra ceza verildi.

Bu gelişmenin ardından Superpole yarışını ikinci sırada bitiren Jonathan Rea birinci ilan edilirken, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ikinci sırada bitirmiş sayıldı.

Pilotlar klasmanında puanı 370'e gerileyen milli motosikletçi, buna rağmen liderliğini sürdürdü. Klasmanda ikinci sırada yer alan Jonathan Rea'nin puanı ise 363'e yükseltildi.

Öte yandan, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, Fransa ayağındaki ikinci yarışta da rakip sporcunun kendisine çarpması sonucu kaza yaparak yarışı puansız bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
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Fransa'daki Superpole yarışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na bir sıra ceza - Haberler Spor
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