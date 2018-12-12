Fransa'daki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Strazburg'da kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de Noel pazarının yakınlarında bir silahlı saldırgan, çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı açıklandı.
Güvenlik güçleri, olayın terör saldırısı olduğunu düşünüyor.
(İHA)