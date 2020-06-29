Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, geçen yılki NATO toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili sözleri üzerine sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter Sonia Krimi, aday olduğu şehirde oyların ancak yüzde 8'ini alabildi.

Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı
29.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, geçen yılki NATO toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili sözleri üzerine sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter Sonia Krimi, aday olduğu şehirde oyların ancak yüzde 8'ini alabildi.

Fransa'da birinci turdan 74 gün sonra düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet İleri (LREM), büyük şehirlerde başarısız oldu. 2017'de parlamentoya seçilen ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan LREM milletvekili Sonia Krimi de başarısız olan adaylar arasında yer aldı.

Antalya'da geçen yıl yapılan NATO Parlamenter Asamblesi çerçevesindeki bir toplantıda 1915 olayları hakkındaki sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter, aday olduğu Cherbourg-en-Cotentin'de yenilgiye uğradı. Krimi, 2017 milletvekili seçimlerinde aldığı oyların neredeyse yarısını kaybederek, sadece yüzde 8 oy alabildi ve seçim yarışında üçüncü oldu.

Krimi, geçen yılki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin" kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" diye konuşmuştu.

Bu sözler üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Macron'un partisi hezimete uğradı

Fransa'da pazar günü yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un partisi LREM de ağır bir yenilgi aldı. Yeşiller başta olmak üzere sol partilerin oluşturduğu ittifakların zaferinin damga vurduğu seçimlerde Yeşiller; Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordo gibi büyük şehirlerde galip geldi.

Başkent Paris'te ise sosyalist mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi ilk sırada tamamladı.

LREM ise büyük şehirlerde başarısız oldu ve ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler ile ittifak yaptığı birçok şehirde sol parti ve ittifakların gerisinde kaldı. İktidar partisi LREM'in tek başarı sağladığı şehir, Başbakan Edouard Philippe'in aday olduğu ve oyların yüzde 58'ini aldığı Le Havre oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik ise ikinci turda sadece Perpignan'da galip gelebildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belasını buldu Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belasını buldu
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor Haber
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Akalın Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Daha Fazla Muğla Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 09:34:16. #1.14#
title