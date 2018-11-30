Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' Protestosu Belçika'ya Sıçradı: Brüksel'de 2 Polis Aracı Ateşe Verildi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki olarak başlayan "Sarı yelekliler" protestosu, Belçika'ya da sıçradı. Başkent Brüksel'de olaylar çıktı, 2 polis aracı yakıldı. Hollanda'da da protesto çağrısı yapıldı.

Belçika polisi başkent Brüksel'de gösterilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Polis, olaylara karıştığı iddia edilen yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Brüksel'de bu yapılması planlanan "Sarı yelekliler" protestosunun hafta başında iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak buna rağmen, Cuma günü saat 11: 00 sıralarında, sarı yelek giyen bir grup gösterici, Brüksel'in merkezindeki Kunst - Wet çevresinde toplanmaya başladı.

Başbakan Charles Michel'in resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polisin, tazyikli su ile müdahale ettiği protestocular, taş ve ellerine geçirdikleri cismileri atarak karşılık verdi.

Öğleden sonra saat 15: 00 civarında olaylar büyüdü. Polisin sert müdahalesi üzerine 500 kadar gösterici trafik lambalarını söküp, park halindeki iki polis aracını tahrip etti.



Göstericiler daha sonra polis minibüslerini ateşe verdi. Bölgeye helikopterlerin yanısıra, atlı polis ve çevik kuvvet ekipleri de sevkedildi.

Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile gösteriler dağıtılmaya çalışıldı.

Protestolar nedeniyle, kentte trafik karmaşası meydana heldi. Merkezdeki bazı tüneller kapatıldı. Tramvay ve otobüs seferleri durduruldu.

Başbakan Charles Michel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetin cezasız kalmayacağını söyledi. Michel, polise şiddet uygulayan ve yapma yapanların cezalandırılacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Jan Jambon da, yaşanan olayları "utanç verici" olarak değerlendirdi. Jambon, "Toplumu korumak için elinden gelenin en iyisini yapan polis memurlarına yönelik anlaşılmaz bir şiddet var" dedi.

Ülkenin Fransızca konuşulan Walonia bölgesindeki protestolar da halen devam ediyor. Başbakan Michel, Perşembe günü protestocularla görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

"Sarı yelekliler" protestosu, Fransa'da, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararı üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Fransa'daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giyiyor. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor.



Hollanda'da da protesto çağrısı

Öte yandan, Fransa ve Belçika'nın ardından "sarı yelekler" protestosu Hollanda'ya da sıçramak üzere. Facebook üzerinde açılan bir sayfada, hafta sonu Lahey'de on binlerce sarı yeleklinin katılımıyla bir protesto çağrısı yapıldı.

Binlerce kişi, eyleme katılacağını bildirdi. Hollandalılar yüksek akaryakıt fiyatlarından düşük emekli maaşlarına kadar, hükümetin uygulamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirecek.