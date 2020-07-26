Fransa'daki Saint Pierre Katedrali'ni kundaklayan kişiden şaşırtan itiraf
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Fransa'daki Saint Pierre Katedrali'ni kundaklayan kişiden şaşırtan itiraf

Fransa'nın Nantes kentinde 15'inci yüzyıla ait tarihi Saint Pierre Katedrali'ni kundaklayan zanlı suçunu itiraf etti.

Fransa'daki Saint Pierre Katedrali'ni kundaklayan kişiden şaşırtan itiraf
26.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:20

Fransa'nın Nantes kentinde 15'inci yüzyıla ait tarihi Saint Pierre Katedrali'ni kundaklayan zanlı suçunu itiraf etti. Bu kadar büyük çapta bir yangın çıkaracağını beklemediğini itiraf eden zanlı 'pişmanım' dedi.

Fransa'da polis, Nantes Saint Pierre Katedrali'ne yapılan kundaklamadan sorumlu olduğunu kabul eden bir Ruandalı mülteciyi soruşturuyor. 39 yaşındaki adamın geçtiğimiz günlerde yanan 15'inci yüzyıldan kalma Saint Pierre Katedrali'nde gönüllü görevli olarak çalıştığı ifade edildi. Katedralde 18 Temmuz'da 3 noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştı.

Fransız gazetesi Le Monde, Ruandalı mültecinin, dün ikinci kez savcılar tarafından sorgulandığını ve bu sabah da Katedrale yapılan kundaklamadan sorumlu olduğunu itiraf ettikten sonra resmi soruşturma başlatıldığını yazdı.

Haberde, Savcı Pierre Sennes'in, 39 yaşındaki adamın daha önce yangınla ilgisi olduğunu reddettiğini söylediği belirtildi. Ayrıca, zanlının avukatı Quentin Chabert ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin, yaptığı şeyden çok pişman olduğunu ifade ettiği aktarıldı.


Kaynak: DHA

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