Fransa'da 2 Kişinin Öldüğü Rehine Krizi Bitti, Saldırgan Öldürüldü!
Fransa'da 2 kişinin öldüğü süpermarketteki rehine operasyonu sona erdi. 3 yıl önce Paris saldırısında 129 kişiyi katleden DEAŞ'lı teröristin serbest bırakılmasını isteyen saldırgan öldürüldü.
Fransa'nın güneyinde polisle çatıştıktan sonra bir süpermarkete giren silahlı saldırgan, bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı. Yerel yetkililer süpermarkette iki kişinin öldüğünü açıkladı. Süpermarkettekileri rehin alan terörist, üç yıl önce Paris'te 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istedi. Süpermarkete düzenlenen operasyonla rehine krizi sona erdi, saldırgan öldürüldü.
POLİSE ATEŞ AÇIP SÜPERMARKETE GİRDİ, İNSANLARI REHİN ALDI
Geçtiğimiz yıllarda birçok kez terör saldırısına hedef olan Fransa'da, yeni bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Carcassonne bölgesinde yer alan Trebes kasabasında silahlı saldırgan, koşu yapan polislere ateş açtı. İlk ateşte bir polis memuru yaralandı.
Saldırının ardından bir süpermarkete giren silahlı kişi, içerideki bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı.
GÖRGÜ TANIKLARI: SİLAH SESLERİ DUYULDU
Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, Super U adlı süpermarketten silah sesleri duyulduğunu aktardı.
SALDIRGAN, DEAŞ'LI TERÖRİSTİN BIRAKILMASINI İSTİYOR
Reuters haber ajansı, süpermarkettekileri rehin alan saldırganın polisten Paris'te üç yıl önce 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istediğini bildiriyor.
Trebes'teki rehine krizine karışan saldırganın canlı yayında terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği bildiriliyor.
BELEDİYE BAŞKANI: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 YARALI VAR
Fransa Başbakanı Eduarde Philippe'in açıklamasına göre, süpermarkette ciddi bir durum yaşanıyor.
Bir televizyon yayınına katılan Trebes Belediye Başkanı, süpermarkette iki kurban olduğunu söyledi. Hemen ardından bir rehinenin öldüğü bilgisi geldi. Olayda en az 10 kişi de yaralandı.
FRANSIZ BASINI: BAZI REHİNELER KAÇMAYI BAŞARDI
Fransız basını ayrıca rehinelerden bazılarının kaçmayı başardığını bildiriyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Trebes'e gidiyor.
FRANSA'DAKİ BÜYÜK SALDIRILAR
1 Ekim 2017 - DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda iki kadın Marsilya'daki bir tren istasyonunda bıçaklanarak öldürüldü.
26 Temmuz 2016 - İki saldırgan Normandiya bölgesindeki Saint-Etienne-du-Rouvray'de bir kilisenin rahibinin boğazını kesti. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü.
14 Temmuz 2016 - Nice kentinde büyük bir kamyon Bastille Günü kutlamaları sırasında sahildeki kalabalığın arasına daldı ve olayda 86 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken, Tunus doğumlu saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu.
13 Haziran 2016 - Bir polis memuru ve ortağı, Paris'in batısındaki Magnaville'de bir cihatçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. DEAŞ üyesi olduğunu söyleyen saldırgan daha sonra polis tarafından öldürüldü.
13 Kasım 2015 - DEAŞ militanları bomalar ve otomatif tüfeklerle Paris'te bir stad, kafeler ve Bataclan Konser Merkezini hedef aldı. Koordine saldırılarda 130 kişi ölürken, 350'den fazla kişi yaralandı.
7-9 Ocak 2015 - İki radikal İslamcı militan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezini basıp, 17 kişiyi öldürdü. Bir başka militan da ertesi gün bir polisi öldürdükten sonra Paris'teki bir Yahudi süpermarketinde bulunanları rehin aldı. Saldırgan, polisin müdahalesinden önce dört rehine öldürdü. Diğer iki saldırgan da polis tarafından sıkıştırılıp, öldürüldü.
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BIZLER SURIYELILERI ALLAH RIZASI ICIN ONLARI OLUMLE BASBADA BIRAKMSDIK ULKEMIZ KANATLARINI ACTI TABIKI BUNLSRIN ICINDE ORGUTLERDE SIZMA YAPTILAR MASUM INSANLARI SUCLUYAMAYIZ FRANSA VE AVRUPA NIN DURUMU FARKLI ONLAR BUTUN TERORISLERI KABUL ETTILER VE OTURUM VERDILER CUNKU ONLARI KULLANIYORLAR ISLER TERSINE DONECEGINI HIC UMMUYORLAR YILANI BESLERKEN BIRGUN SENIDE ZEHIRLEYECEHINI BILMELISINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizdeki suriyelilerde ilerde bunlar gibi olcak fransa goçmen kabul ettiği için çok pişman bizde pişman olmadan bu yanlıştan döneriz ins.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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fransa ve ingiltereyi haritadan silmedikçe dünyaya barış ve huzur gelmez , tüm savaşların temelinde din yatar , dine dayalı karşıt görüşler yatar , savaşı başlatmak ve sürdürebilmek ve de kaznamak için maddi güç gerekir ve birlik gerekir, müslümanlar olarak birlik içinde değiliz , dünyanın en zengin kurumları yahudi ve hristiyanların elinde (markalar silah sanayi ilaç sanayi vs) , ekstra olarak arapları da sevmiyorum.Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırKİKİRİK: Eksik olma, öğrenmiş olduk.1 Yayından Kaldır
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IRAK SURIYE VE AFGANISTANDA KIZLARIN IRZINA GECERKEN BEBEKLERI KUNDAKTA OLDUREN FRANSIZ ASKERLERINI UNUTUNUZ. . CANAKKALE SAVASINDA KARDESINIZIN IRZINA GECEN FRANSIZ KAFIRINI UNUTUNUZ. . . YAKINDA TURKIYEYE DORT BIR YANDAN YAPILICAK OLAN HACLI SEFERINDE. . BAKALIM FRANSA HAKINDAKI DUSUNCELERINIZ NE OLACAK, , COK MERAK EDIYORUM. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır