Fransa'daki Protestolarda Polisin Karşısına Dikilen Kadın, Bedelini Ağır Ödedi

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri sırasında polislerin karşısına geçip ellerini yana açan bir kadın, polisin attığı plastik mermi ile bir anda yere yığıldı. Diğer eylemcilerin yardımları ile güvenli bir alana götürülen kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

GÖSTERİLER SIRASINDA YAKLAŞIK 700 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde gözaltına alınan Sarı Yelekli sayısının 700'e yükseldiğini açıkladı. France 2 televizyon kanalına konuşan Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu. Lunez, Fransa genelinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Sarı Yelekliler hiçbir siyasi parti veya sendika üyesi değiller. Sarı Yelekliler, Fransa sokaklarında yol kapatma ve blokaj eylemleri yapıyorlar. Sarı Yeleklilerin eylemi, Priscillia Ludosky isimli bir kadının akaryakıt zamlarını protesto etmek için başlattığı imza kampanyası ile ortaya çıktı. İmza kampanyasına 900 bine yakın kişi katıldı. Merak edilen bir diğer soru ise, neden sarı yelek giyiyorlar? Fransa'da otomobillerde güvenlik için sarı yelek bulundurma zorunluluğu var. Eyleme destek verenler sarı yelekleri araçlarının ön camına koyuyor. Sarı Yelekliler bu şekilde oluşum sağladılar.

SARI YELEKLİLER NE İSTİYOR?

Fransa'da Sarı Yelekliler olarak bilinen grup, her şeyin şehir yaşantısına göre uydurulduğunu düşünüyor. Daha kırsal ve taşra bölgede yaşayanlar, ulaşım olmayan yerlerde akaryakıta zam yapılmasının hayati önem taşıdığını söylüyor. Akaryakıt zamları için sokağa çıkan insanlar alım gücünün çok düşmesini de gerekçe olarak gösteriyor. Eyleme katılanlar arasında alım gücünden şikayetçi olan Fransızlar da var. Sarı Yelekliler, Fransız hükümeti tarafından dinlenmediklerini ve bunun önemli bir sorun olduğunu da söylüyor.