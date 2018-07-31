Fransa Cumhurbaşkanı Macron Seçim Vaadini Yaptı: Okullarda Cep Telefonu Yasaklandı

Fransa'da öğrencilerin cep telefonu kullanımını anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda tamamen, liselerde ise kısmen yasaklayan yasa tasarısı parlamentodan geçti. Parlamentonun iki kanadının üzerinde anlaştığı nihai metin Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de onaylandı.

YASAK KONUSUNDA LİSELERE KENDİ KARARLARINI VERME HAKKI TANILIYOR

Tasarı, öğrencilerin okulda akıllı telefonlarının yanı sıra internete bağlanabilen diğer cihazlarını da kapalı tutmalarını ya da evde bırakmalarını öngörüyor. "Pedagojik kullanım" ve engelli öğrencilerin eğitimi gibi durumlar yasak kapsamının dışında tutuluyor. Öğrenciler okul yerleşkesinin yanı sıra bina dışındaki aktiviteler sırasında da telefonlarını kullanamayacak. Üç ile 15 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olan cep telefonu yasağı konusunda liselere ise kendi kararını verme hakkı tanınıyor. Buna göre, her lise yasakları kısmen ya da tamamen uygulama hakkına sahip olacak.

ÖĞRETMENLER ŞİKAYETÇİYDİ

Fransa'da 12-17 yaş arasındaki her 10 öğrenciden dokuzunun akıllı telefon sahibi olması nedeniyle öğretmenler uzun süredir söz konusu yasağın getirilmesi için çağrı yapıyordu. Okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri arasındaydı.

2010'DAN BERİ YASAK

Fransa'da 2010 yılından bu yana sınıflarda akıllı telefon kullanımı yasak. Ancak yapılan araştırmalar, birçok öğrencinin bu kurala uymadığını ortaya koyuyordu. Yeni yasa, yasağı okulun tümüne genişletirken öğretmenlerin gerekli gördüklerinde öğrencilerin telefonlarına el koymasını da kolaylaştıracak.